المعارض الروسي أليكسي نافالني يعلن عودته إلى موسكو الأحد المقبل

كتب سمير حسنى

أعلن المعارض الروسي أليكسي نافالني اليوم الأربعاء، عودته إلى موسكو الأحد المقبل ، بعد تعافيه من محاولة تسميم قبل أشهر.، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن معطيات تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تحتوي على أدلة تدعم المزاعم بشأن تعرض المعارض الروسي أليكسي نافالني لتسميم متعمد.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن التقرير المغلق الذي أعدته المنظمة بناء على تحاليل نافالني المأخوذة في مستشفى "شاريتيه" الألماني، والذي بادرت ألمانيا إلى نشره، حذفت المنظمة منه بطلب من برلين، "معلومات أساسية تخص أنواع المواد ذات الصلة وتركيبتها الكيميائية وخواصها".

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن غياب هذه المعلومات يدل على أن التصريحات عن تسميم المدون المتعمد تبقى أحكاما مجردة من أي قاعدة من الأدل"، معتبرة أن الحجج التي قدمها الجانب الألماني بهذا الصدد على أنها محض شكلية يراد منها تبرير رفض برلين الإجابة على طلبات إحاطة متكررة من قبل أجهزة الأمن الروسية.

ولفتت وزارة الخارجية الروسية إلى أن غياب المعطيات المذكورة يجعل مستحيلا إتمام التحقيق الأولي الذي بدأته الأجهزة الروسية بغية تحديد عناصر جريمة محتملة في قضية نافالني وفتح ملف جنائي في حال إثبات ارتكابها.