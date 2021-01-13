الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة تحتفل بعيد الختان وسط إجراءات احترازية.. صور

وقال القمص يؤنس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليكية بالغردقة، إن عيد الختان، وهو عيد يخص ختان السيد المسيح بالجسد؛ حسب وصية الله المقدسة بالإنجيل.

ونظمت الكنيسة القبطية الكاثوليكية خلال الاحتفال بعيد الختان القداس الإلهي بكنيسة الغردقة وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث تعود قصة عيد الختان المجيد إلى دخول السيد المسيح إلى الهيكل حين كان طفلًا فى يومه الثامن، وهناك اجتمعت العذراء ويوسف النجار برجل يدعى سمعان الشيخ.

وحضر القداس أعداد قليلة طبقا لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنعت الدخول المشاركين فى القداس إلا بارتداء الكمامة مع وجود مواد التعقيم المختلفة.