القبض على 4 أشخاص اغتصبوا سيدة فى أحد الفنادق بالسويد.. فيديو

كتب محمد تهامى زكى

ألقت قوات الشرطة فى السويد، القبض على 4 أشخاص، بتهمة اغتصاب امرأة فى فندق بالعاصمة ستوكهولم، أمس الثلاثاء، حيث أبلغت المرأة الشرطة بأنها تعرضت للاغتصاب فى إحدى غرف فندق بمنطقة سودرمالم فى وسط العاصمة.

ووفقا لموقعى Expressen و Alkompis فإنه يتراوح عمر المشتبه بهم من المتهمين الأربعة بين عشرين وخمسة وعشرين عاما، حيث تم اعتقالهم فى الفندق الذى ارتكبت فيه الجريمة.

من جانبه، قال ماتس إريكسون، المتحدث الصحفى باسم شرطة ستوكهولم: "لقد طوقنا مسرح الجريمة واعتقلنا الأشخاص الأربعة من الغرفة، ووجهت لهؤلاء تهم ارتكاب جرائم اغتصاب خطيرة".





من ناحية أخرى، كشفت إحصاءات وكالة الصحة السويدية، أن السلطات سجلت 17395 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ يوم الجمعة، ليتجاوز إجمالى الحالات المؤكدة 500 ألف منذ بدء الجائحة.

وسجل البلد البالغ عدد سكانه عشرة ملايين نسمة 234 وفاة جديدة بالفيروس، لتصل حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 9667. وحدثت الوفيات المسجلة على مدى عدة أيام وأسابيع حيث تسببت عطلة عيد الميلاد فى إرجاء تسجيل الكثير من الوفيات.

وكان يوم 17 ديسمبر الأعلى فى عدد الوفيات منذ بدء الجائحة حيث شهد وفاة 116 شخصا، ليتجاوز بذلك أعلى عدد مسجل من قبل وكان فى أبريل عندما تم تسجيل 115 وفاة.