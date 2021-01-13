القائم بأعمال وزير العدل الأمريكى يحذر المتمردين من شن مزيد من الهجمات

رويترز

حذر جيفرى روزن القائم بأعمال وزير العدل الأمريكى الإرهابيين المحليين من شن المزيد من الهجمات بينما يستعد الرئيس المنتخب جو بايدن لتولى السلطة وذلك بعد أن هاجم متمردون من أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي.

وحث روزن، في تسجيل مصور صدر الليلة الماضية، الناس على الإبلاغ عن أي معلومات عن هجمات محتملة أو تهديدات أخرى قبل تنصيب بايدن يوم 20 يناير في حين يستعد مسؤولو إنفاذ القانون الاتحاديون لمواجهة المزيد من العنف المحتمل مع التخطيط لتنظيم احتجاجات أخرى.

وقال روزن "أريد أن أوجه رسالة واضحة لأي شخص يفكر في العنف أو التهديد بالعنف أو أي سلوك إجرامي آخر: لن نتسامح على الإطلاق مع أي محاولة لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة" بما في ذلك "محاولات احتلال المباني الحكومية بالقوة".

وتم استدعاء 15 ألفا من قوات الحرس الوطني، بعضهم مسلحون، إلى واشنطن العاصمة لتأمين المدينة قبل تنصيب بايدن مع إقامة سياج حول منطقة مبنى الكونجرس واتخاذ إجراءات أمنية أخرى.