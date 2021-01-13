وقال "وانج بين" المسؤول باللجنة الوطنية للصحة في الصين - في مؤتمر صحفي بالعاصمة (بكين) اليوم- إن توسيع نطاق التطعيم يرجع إلى زيادة بيانات البحث السريري على اللقاحات، وزيادة إمداد اللقاحات، والحاجة للسيطرة على تفشي (كوفيد-19) على نحو أفضل.

وأضاف بين أن "حملة التطعيم الحالية تشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 59 عاما، والأكثر عرضة للإصابة ونقل العدوى"، موضحا أنه في الوقت الحالي، تضم المجموعات الرئيسية التي تتلقى اللقاح، الأشخاص الذين يتعاملون مع منتجات سلاسل التبريد المستوردة ورجال الجمارك والكوادر الطبية والعاملين في النقل العام.

