اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يناير 2021 08:43 ص
خالد صلاح
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الصين تسجل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 13 يناير 2021 08:00 ص
الصين تسجل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا الصين
رويترز

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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي بالصين سجل 115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم 12 يناير ، فى أعلى زيادة يومية في الإصابات منذ أكثر من خمسة أشهر.

وذكرت اللجنة في بيان أن 107 من الحالات الجديدة كانت حالات إصابة محلية وأن عدد حالات الإصابة الجديدة بدون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين حالات مؤكدة، تراجعت إلى 38 حالة من 81 حالة في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 87607 حالات بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4634.

 


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كورونا

فيروس كورونا

بكين

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