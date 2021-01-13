وأشارت الوزيرة، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن تراجع الحالة الصحية للأسير المصاب بفيروس كورونا "باسل مخلوف عجاج" من بلدة صيدا في طولكرم، تستلزم تدخلاً عاجلاً لتدارك الوضع الصحي للأسرى في السجون، لافته إلى أن إمعان إسرائيل في إهمالها الطبي بحق الأسري خصوصا في ظل تفشي فيروس كورونا يعد بمثابة قرار بقتل الأسري ببطء.



وحملت وزيرة الصحة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عجاج ورفاقه الأسرى، لا سيما المرضى منهم في ظل استمرار انتشار الوباء داخل السجون.



