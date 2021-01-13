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السلطات الأمريكية تلقى القبض على رجل هدد بـ"شنق" 6 نواب فى الكونجرس

الأربعاء، 13 يناير 2021 06:38 م
السلطات الأمريكية تلقى القبض على رجل هدد بـ"شنق" 6 نواب فى الكونجرس مظاهرات الكونجرس
كتبت: نهال أبو السعود

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ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل من نيو هامبشاير بعد أن زعم ​​أنه ترك رسائل تهديد صوتية الشهر الماضي لستة من أعضاء الكونجرس يحثهم على دعم الرئيس دونالد ترامب أو المخاطرة بان يتعرضوا للقتل ، ووفقًا لوزارة العدل يعتبر الامر هو أحدث حالة من العنف ضد المشرعين من قبل انصار الرئيس المنتهية ولايته.

 

قالت صحيفة فوربس إنه تم القبض على رايدر وينجار البالغ من العمر 33 عامًا، من أمهيرست، نيو هامبشاير بعد التأكد من أنه على صلة بالتهديدات، حيث ترك رسائل بريد صوتي لستة أعضاء في الكونجرس في الفترة ما بين 16 و 17 ديسمبر، مهددًا بشنقهم إذا لم "يقفوا وراء دونالد ترامب"، وقالت وزارة العدل في بعض الرسائل ، عرّف وينجار عن نفسه بالاسم أو حدد رقم هاتفه

 

تم القبض على وينجار في بوسطن ومن المقرر أن يمثل أمام قاضي التحقيق ، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة نيو هامبشاير، وقال في احد الرسائل: "تلقيت بعض النصائح لك. إليكم النصيحة ، دونالد ترامب هو رئيسكم. إذا لم تقف خلفه ، فسنشنقك حتى تموت  "

 

وبحسب التقرير، ليس من الواضح على الفور ما إذا كان متورطًا في تمرد الكابيتول يوم الأربعاء ، والذي أدى إلى حملة واسعة النطاق على التهديدات ضد المسؤولين المنتخبين والمؤامرات المحتملة لإلحاق الأذى بهم.

 

وفي نفس السياق، أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقاً في "مؤامرة مثيرة للفتنة" تتعلق بتمرد الكابيتول مع تزايد القلق بشأن التهديدات المشروعة للمسؤولين الحكوميين قبل التنصيب في 20 يناير.

 


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