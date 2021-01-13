السعودية: عقوبة تجمعات العزاء والحفلات تصل إلى 80 ألف ريال

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قالت وزارة الداخلية السعودية أن عقوبة التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا تصل إلى 80 الف ريال، بحسب صحيفة الرياض.

وأضافت الوزارة أن ( العقوبات التي نصت عليها لائحة الحد من التجمّعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد، والتي تكون في التجمعات للأغراض الاجتماعية، كالعزاء والحفلات ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها فى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لأكثر من (50) شخصًا، يُعد مخالفا للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

تعاقب في المرة الأولى المنشأة أو المسؤول عن ذلك بغرامة قدرها 40 الف ريال ، فيما تتم معاقبة كل من حضر أو من دعا لحضور التجمعات أو تسبب بها بغرامة قدرها خمسة آلاف ريال، وفي المرة الثانية تعاقب المنشأة أو المسؤول عن ذلك بغرامة قدرها 80 الف ريال ، فيما تتم معاقبة كل من حضر أو من دعا لحضور التجمعات أو تسبب بها بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وفي المرة الثالثة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية على المنشأة أو المسؤول عن ذلك، وإحالة المسؤول للنيابة العامة، كما يحال كل من حضر أو دعا لحضور التجمعات أو تسبب بها للنيابة العامة، في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى، يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة ستة أشهر ) ، جاء ذلك عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر ".

ودعت الوزارة الجميع التبليغ عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه.