اليوم السابع
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الدمى الجنسية تقتحم عالم البزنس الحرام.. كولومبيا تفتح أول "بيت هوى" بدون ساقطات

الأربعاء، 13 يناير 2021 01:49 م
الدمى الجنسية تقتحم عالم البزنس الحرام.. كولومبيا تفتح أول "بيت هوى" بدون ساقطات الدمى الجنسية
فاطمة شوقى

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تفتتح العاصمة الكولومبية بوجوتا، أول بيت هوى للدمى الجنسية شديدة الواقعية، والتى تمتلكه باتريشيا جوتيريز ووصفتها بأنها البيت الأول لاستئجار وبيع الدمى الجنسية شديدة الواقعية فى كل أمريكا اللاتينية، حسبما قالت صحيفة "التيمبو" التشيلية.

وأشارت باتريشيا جوتيريز إلى أن "هذه الخدمة غير مسبوقة فى أمريكا اللاتينية وتتمتع بضمانات أمنية متنوعة، حيث يوفر هذا البيت يوفر دمى جنسية واقعية للغاية للكولومبيين يمكنهم من خلالها تحقيق تخيلاتهم مه توفير المساحة الشخصية".

وقالت جوتيريز إن هذه الدمى مصنوعة من السيليكون السريرى، وهى مادة لا تحتوى على بكتيريا بحسب رأيها. بالإضافة إلى ذلك، هيكلها معدنى ويسمح لجميع المفاصل بالحركة.

لكنه أكد أن كل حركة تتطلب بعض المعرفة ببنية جسم الدمية، فى الأساس ، يتناقض نعومة بشرتك مع صلابة كل العضلات الاصطناعية.

 


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دمى جنسية

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