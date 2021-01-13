اليوم السابع
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الخطوط الجوية القطرية تعلن استئناف الرحلات إلى مصر فى 18 يناير

الأربعاء، 13 يناير 2021 08:35 م
الخطوط الجوية القطرية تعلن استئناف الرحلات إلى مصر فى 18 يناير الخطوط القطرية
رويترز

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أعلنت شركة "الخطوط الجوية القطرية"، اليوم الأربعاء، أنها ستستأنف رحلاتها إلى مصر اعتبارا من 18 يناير الحالى، وأوضحت الشركة، في بيان نشرته عبر "تويتر"، أنها ستعيد تسيير الرحلات الجوية إلى مصر لتبدأ بالقاهرة اعتبارا من 18 يناير وتليها الإسكندرية فى الـ25 من الشهر ذاته.

وكانت شركة مصر للطيران قالت أمس الثلاثاء إنها تخطط لتشغيل رحلة يوميا إلى الدوحة إضافة رحلة أخرى في حالة زيادة الطلب، بعد إعلان عودة الطيران مع قطر.

وكانت وزارة الطيران المدنى، قد قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطرى اعتبارا من أمس الثلاثاء.


الخطوط القطرية

مصر

الرحلات الجوية

قمة العلا

الطيران بين مصر وقطر

اليوم السابع بلس

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