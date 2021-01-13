اليوم السابع
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الخارجية الفرنسية تستعيد 7 شباب فرنسيين من شمال شرق سوريا

الأربعاء، 13 يناير 2021 01:23 م
الخارجية الفرنسية تستعيد 7 شباب فرنسيين من شمال شرق سوريا وزير الخارجية الفرنسى
كتب أحمد علوى

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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ، في بيان لها، أن فرنسا أعادت اليوم الأربعاء ، 13  يناير ، سبعة شباب فرنسيين من شمال شرقي سوريا ، التي تقع تحت سيطرة القوات الكردية.

وأضاف البيان أن هؤلاء الشباب الفرنسيين " المعرضين للخطر بشكل خاص " تم تسليمهم لدى وصولهم إلى " السلطات القضائية " و " رعاية الخدمات الاجتماعية ".

يذكر أن وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي كانت قد أعربت الأحد الماضى عن قلقها من "عودة ظهور" تنظيم داعش في العراق وسوريا، فيما تتواصل تعبئة العسكريين الفرنسيين ضمن تحالف دولي لمكافحته بقيادة الولايات المتحدة.

وأكدت الوزيرة في تصريح أدلت به لتحالف إعلامي يضم محطتي "فرانس إنتر" الإذاعية و"فرانس إنفو تي.في" التلفزيونية وصحيفة "لو موند" أن "فرنسا تعتبر أن تنظيم داعش لا يزال موجوداً. حتى أنه يمكن الحديث عن شكل من أشكال عودة ظهوره في سوريا والعراق".
 
وتأتي تصريحات بارلي في توقيت أعلنت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تعتزم سحب 500 جندي من العراق في منتصف فبراير وإبقاء 2500 جندي فقط هناك.

فرنسا

الارهاب

قلق فرنسى من عودة داعش

اخبار العالم

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