اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يناير 2021 09:18 م
خالد صلاح
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الجزائر تعتزم شراء اللقاح الصينى للكورونا إلى جانب الروسي

الأربعاء، 13 يناير 2021 08:00 م
الجزائر تعتزم شراء اللقاح الصينى للكورونا إلى جانب الروسي اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الجزائر /أ ش أ/

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قال عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية اليوم الأربعاء إن بلاده ستستلم شحنة جديدة من لقاح كورونا من الصين قبل نهاية شهر يناير الجاري.

وأضاف بلحيمر فى تصريحات له اليوم إنه استحداث تدابير جديدة للحصول على لقاح كورونا ومكافحته.

وكانت الحكومة الجزائرية فى وقت سابق أعلنت عن اتفاقية لاقتناء لقاح كورونا الروسى "سبوتنيك v " كدفعة أولى، كما أمر الرئيس عبد المجيد تبون بالبدء فى عملية التطعيم خلال شهر يناير الماضي.

يذكر أن عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائرى رأس اجتماعا للحكومة خصص لدراسة ملفات تتعلق بقطاعات الصحة المالية والداخلية والطاقة.

 


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