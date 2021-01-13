البنتاجون يحذر من أى أعمال لإفشال العملية الدستورية بالبلاد

وكالات

أدانت هيئة الأركان الأمريكية المشتركة اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب لمبنى الكابيتول، وذلك بعد أسبوع من الحادثة، وجاء فى بيان للأركان المشتركة الأمريكية، "ندعم ونحمي الدستور، أى أعمال لإفشال العملية الدستورية لا تتناقض مع تقاليدنا والقيم والقسم فحسب، بل ومع القانون أيضا"، ووصفت قيادة البنتاجون اقتحام الكابيتول بأنه "اعتداء مباشر على الكونجرس الأمريكى وعلى مبنى الكابيتول والعملية الدستورية".