اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يناير 2021 05:43 ص
خالد صلاح
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البنتاجون يحذر من أى أعمال لإفشال العملية الدستورية بالبلاد

الأربعاء، 13 يناير 2021 05:00 ص
البنتاجون يحذر من أى أعمال لإفشال العملية الدستورية بالبلاد اقتحام الكونجرس
وكالات

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أدانت هيئة الأركان الأمريكية المشتركة اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب لمبنى الكابيتول، وذلك بعد أسبوع من الحادثة، وجاء فى بيان للأركان المشتركة الأمريكية، "ندعم ونحمي الدستور، أى أعمال لإفشال العملية الدستورية لا تتناقض مع تقاليدنا والقيم والقسم فحسب، بل ومع القانون أيضا"، ووصفت قيادة البنتاجون اقتحام الكابيتول بأنه "اعتداء مباشر على الكونجرس الأمريكى وعلى مبنى الكابيتول والعملية الدستورية".

وأكد العسكريون "التزامهم بحماية الولايات المتحدة ودستورها"، مشددين على أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأمريكية ستنتقل إلى جو بايدن يوم 20 يناير الجارى.

 


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الولايات المتحدة

الكونجرس

اقتحام الكونجرس

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