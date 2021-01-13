اليوم السابع
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البنتاجون تسمح بتسليح الحرس الوطنى داخل الكونجرس بعد أسبوع من "ليلة الاقتحام"

الأربعاء، 13 يناير 2021 04:20 م
البنتاجون تسمح بتسليح الحرس الوطنى داخل الكونجرس بعد أسبوع من "ليلة الاقتحام" البتاجون
كتبت ـ نهال أبو السعود

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نشرت قوات الحرس الوطنى لحماية المشرعين والموظفين المتواجدين فى مبنى الكابيتول هيل وسط جلسة تصويت مجلس النواب الديموقراطي على إقالة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ردًا على أعمال العنف الأسبوع الماضى التى خلفت خمسة قتلى.

 

أكد مسؤول أن وزارة الدفاع تسمح لأعضاء الحرس الوطنى المنتشرين فى مبنى الكابيتول الأمريكى قبل الافتتاح بالتسلح، كما أكدت الكابتن تشيلسى جونسون، المتحدثة باسم الحرس الوطنى فى العاصمة، أن وزير الجيش رايان مكارثي وافق على طلب رجال الحرس الذين يدعمون إنفاذ القانون لحماية مبنى الكابيتول حمل الأسلحة.

 

 

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شوهد عشرات من القوات المسلحة وهم يستريحون فى مبنى الكابيتول للزوار صباح الأربعاء، من المتوقع وصول ما يصل إلى 15000 من أعضاء الحرس الوطني إلى العاصمة قبل الافتتاح الأسبوع المقبل.

 

وقبل ثمانية أيام فقط على انتهاء ولاية ترامب، يصوت المجلس اليوم الأربعاء، على بند المساءلة الذي يتهم الرئيس الجمهورى بالتحريض على التمرد فى خطاب أمام أنصاره الأسبوع الماضى قبل أن يقتحم حشد منهم مبنى الكونجرس، فى واقعة أودت بحياة خمسة أشخاص.

وسيؤدي هذا تلقائيا إلى محاكمة الرئيس أمام مجلس الشيوخ الذى لا يزال يسيطر عليه الجمهوريون، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان هناك ما يكفى من الوقت أو الرغبة السياسية فى عزله.


عزل ترامب

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اجراءات عزل ترامب

الانتخابات الامريكية 2020

الكونجرس الأمريكي

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