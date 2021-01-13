الإصابات اليومية بكورونا فى الإمارات تتجاوز 3 آلاف والسلطات تحث على التطعيم

تجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الإمارات حاجز الثلاثة آلاف حالة لأول مرة في هذا الأسبوع فيما حثت السلطات في مركز الأعمال والسياحة بالشرق الأوسط السكان على تلقي التطعيم.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء تسجيل 3243 إصابة يومية جديدة بالفيروس وست وفيات. وهذا العدد من الإصابات هو الأعلى في منطقة الخليج حيث تراجع العدد اليومي للإصابات في الدول الخليجية العربية الخمس الأخرى إلى أقل من 500.

ودفعت الزيادة في الإصابات بالإمارات، بريطانيا لرفعها من قائمتها الخاصة بممرات السفر أمس الثلاثاء.

ورُفعت معظم قيود مكافحة فيروس كورونا في الإمارات لكنها ما زالت تلزم السكان بالتباعد الاجتماعي ووضع الكمامات في الأماكن العامة. وتوافد الزوار إلى دبي في موسم الذروة السياحي الشتوي في حين فرضت دول أخرى إجراءات عزل عام جديدة.

وكثفت الإمارات أيضا حملة التطعيم لتحتل المرتبة الثانية بعد إسرائيل في معدل التطعيم. وقال مسؤولون إماراتيون إنهم يسعون إلى تطعيم أكثر من 50 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم نحو تسعة ملايين نسمة خلال الربع الأول من العام.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي في تغريدة على تويتر أمس الثلاثاء "رسالتي للجميع أن يسارع للتطعيم لأنه حماية للصحة وحماية للاقتصاد وحماية لمكتسباتنا وتسريع لتعافي بلادنا الكامل".

وافقت الإمارات على استخدام اللقاح الذي طورته مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم) ووفرته للسكان. وتطعّم إمارة دبي السكان باللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتك.

وتشارك الإمارات في المرحلة الثالثة من تجارب لقاح سينوفارم وأيضا لقاح (سبوتنك في) الروسي.