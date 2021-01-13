الإسكندرية تكشف خطة الاستعداد لنوة الفيضة الكبرى بشاطئ المكس

الاسكندرية جاكلين منير

شهد حى العجمى غرب الإسكندرية، برئاسة السيد موسى رفع درجة التأهب استعدادا لاستقبال نوة الفيضة الكبرى، وفرض حالة استنفار فى جميع قطاعات الحى والإدارات الميدانية.

وأشار حى العجمى فى بيان له اليوم إلى انه استعدادا لاستقبال نوة الفيضة واحتمال سقوط الامطار بنطاق حى العجمى وجه السيد موسى، رئيس حى العجمى، برفع حالة التأهب بجميع قطاعات الحى بالتعاون مع إدارة المتابعة الميدانية وجميع التنفيذيين.

وتحت إشراف سكرتير عام الحى، قام عمال إدارة النظافة بعمل حاجز بأجولة الرمال بكورنيش المكس، قطاع الدخيلة.

من جهه اخرى تم إستكمال أعمال تقليم الأشجار الضخمة قبل النوة لتلافى حدوث أضرار والبدء فى تبليط النخيل بالجزيرة الوسطى بشهر العسل بفرقة نخالة المركزية وقد تم رفع مخلفات أعمال التقليم بواسطه عمال الحدائق والمركزية.

كماتم تسليك سدد صرف صحى بكباش وعمال منطقة العجمى للصرف وتطهير خط الصرف بشارع ريدنبكس بالكامل ابويوسف بحرى فى وجود رئيس قطاع الهانوفيل بحرى ادارة المتابعة الميدانيةو متابعه اعاده تطهير شنايش تصريف مياه الأمطار بطريق اسكندريه مطروح قبلى بداية من كافتيريا الامل حتى مدخل شارع ناتالى بالدرايسه قبلى بواسطه عمال منطقة العجمى للصرف الصحى وإعلان التمركز وتركيب وتجهيز بداله 8بوصه لرفع وسحب المياه من الجانب البحرى إلى الجانب القبلى قطاع أكتوبر ،ومتابعه اعاده تطهير شنايش تصريف مياه الأمطار بطريق اسكندريه مطروح قبلى بجوار الجزيره الوسطى من ناصيه شارع مستشفى العجمى العام حتى أمام جامع القويرى بعمال منطقة العجمى للصرف الصحى و تمركز سياره سيول وسيارتى كسح تابعين لشركة الصرف الصحى وذلك بمدخل موقف ك21 فى وجود رئيسى قطاعى ابوتلات واكتوبر .

وفى نفس السياق قام رئيس حى ثان المنتزه، يتفقد أعمال رجال الصرف الصحى الخاصة بتدعيم شنايش الأمطار ومطابق الصرف وزيادة أعدادها لإستيعاب مياه الأمطار خلال النوات القادمة بالمنتزه ثان.

وذلك فى ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بشأن الإهتمام بإتخاذ كافة التدابير اللازمة خلال موسم الأمطار والنوات ، والإهتمام بزيادة عدد الشنايش بنطاق الحى لإستيعاب مياه الأمطار الغزيرة والنوات القادمة.

و قام اللواء أشرف بهجت رئيس حى ثان المنتزه ، بمتابعة ما يقوم به رجال الصرف الصحى بالمنتزه ثان، من أعمال خاصة بإنشاء خط شنايش جديد للأمطار ومطابق تجميع للصرف الصحى وتركيب مواسير الصرف الصحى بطريق الكورنيش ، وذلك لإستيعاب كميات إضافية من مياه الأمطار خلال النوات القادمة ، حيث جاء ذلك بحضور المهندس محمد سعد مدير عام الصيانة بالصرف الصحي.

كان اليوم السابع قد قدم فيديو لايف من كورنيش الإسكندرية ،رصد فية عودة الأجواء الشتوية الباردة مرة أخرى بعد توقف هطول أمطار منذ 25 يوما بسبب التغيرات المناخية، وسيطرت رياح شديدة و انخفاض فى درجات الحرارة وغيوم كثيفة على الاسكندرية بعد ان غابت النوات الممطرة حيث لم تشهد الاسكندرية نوة رأس السنة أو نوة عيد الميلاد، وحل محلها الشبورة المائية و من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الغربية، فى نوة الفيضة خلال الساعات القليلة القادمة.