الأمراض العصبية والنفسية بجامعة أسيوط تجرى 1353 عملية جراحية خلال عام

أسيوط هيثم البدرى

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، حصاد مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب لعام 2020، والتى شهدت العديد من الإنجازات والأعمال التى قدمتها المستشفى من الوحدات الطبية الجديدة والمتميزة فى شتى تخصصاتها والتى يستفيد منها ملايين المرضى من مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد مواصلة العمل على نحو أفضل لتحقيق أعلى نسب الشفاء وتقديم خدمات طبية وعلاجية على أعلى مستوى يليق بمكانة جامعة أسيوط كمنارة للعلم بصعيد مصر، ويليق بمستوى الرعاية الصحية لمجتمعنا فى شتى محافظات الوجه القبلي، رغم التداعيات الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا كوفيد 19، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل المحافظة على صحة وسلامة المرضى وتخفيف العبء عن كاهلهم.

من جانبه أشار الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب قد نجحت خلال عام 2020 فى تخصيص غرفة لعزل المرضى لكل من عناية مركزة عصبية، واستقبال عصبية عمليات جراحة مخ، وأعصاب عناية متوسطة عصبية حريم ورجال، فضلاً عن عمل قواطيع لفصل غرف العزل عن باقى الأقسام، وعمل دورات تدريبية أسبوعياً عن كيفية مواجهة الأزمات وخاصة مواجهة فيروس كورونا، وتجديد دورة طوارئ العمليات والعنايات وزيادة مقررات الواقيات الشخصية للعاملين بغرف العزل، مضيفاً إلى فحص 115 جهاز كمبيوتر بمشتملاته، وفحص 9 إسكنر، وعمل صيانة لعدد 28 كمبيوتر بالطابعة ، وتسجيل 29 جهاز حاسب على السير فر الخاص بشبكة المعلومات ، وصيانة 16 نقطة إنترنت بالمستشفي، عمل 2 ندوة على الموقع الخاص بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، وتحديث قاعدة البيانات بنسبة 60%، إلى جانب تم إمداد قاعات التدريس بعدد 2 جهاز داتا شو وتحديث 3 تكيف بالقاعة ، إلى جانب عمل كشف طبى للعالين بالمستشفى لعدد 240 من طواقم التمريض.

كما كشف الدكتور علاء درويش مدير المستشفى عن استقبال المستشفى نحو 203 حالة من قسم العصبية، و245 حالة من قسم النفسية ، 147 حالة من الإدمان، و149 من العناية ، و609 فصل بلازما، و21313 حالة على نفقة الدولة ، و2053 حالة طوارئ، 8287 من العيادات الخارجية، وفيما يتعلق بالعمليات الجراحية التى تم إجراؤها فى المستشفى خلال عام 2020 فقد بلغت بواقع 1353 عملية بواقع 978 عملية خاصة ، و375 عملية بطريقة مجانية ، مضيفاً سيادته أنه تم تشغيل وحدة الأشعة التليفزيونية على الأعصاب، وإدخال حقن البوتكس للأمراض المختلفة للجهاز العصبى، وإمداد وحدة فصل البلازما والصدمات الكهربائية.

كما تم تفعيل وحدة علاج الصداع والحركات اللا إرادية، فضلاّ عن التوسع فى استقبال حالات التصلب التعدد وتجهيز وحدة للحقن ، إلى جانب التوسع فى خدمات الطب النفسى للأطفال وإضافة بعض الاختبارات النفسية الجديدة، إعادة افتتاح قسم الطب النفسى رجال بعد إنهاء أعمال الإحلال والتجديد.