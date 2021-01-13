اليوم السابع
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الأغذية العالمى: 1.35 مليون شخص فى مدغشقر يعانون من انعدام الأمن الغذائى

الأربعاء، 13 يناير 2021 07:00 ص
الأغذية العالمى: 1.35 مليون شخص فى مدغشقر يعانون من انعدام الأمن الغذائى مجاعة - أرشيفية
وكالات

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حذر برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة من استمرار ارتفاع معدلات نقص التغذية الحاد جنوب مدغشقر، مشدداً على ضرورة العمل بشكل عاجل لمنع حدوث أزمة إنسانية، وأعرب البرنامج، فى بيان صحفى، عن توقعه أن يعانى نحو 1.35 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائى، بما يمثل ثلث سكان إقليم جنوب مدغشقر، مشيراً إلى زيادة العداد إلى الضعف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بحسب "واس".

وأشار البرنامج إلى حاجته لـ 35 مليون دولار لتمويل المساعدات الغذائية المنقذة للحياة وتوزيع الأموال وتوفير برامج علاج سوء التغذية، موضحاً أنه يوفر المساعدات الغذائية لحوالى 500 ألف شخص ممن يعانون من سوء التغذية الحاد فى 9 من المقاطعات الأشد تضررا فى الجنوب.

 


مجاعة

الأغذية العالمى

مدغشقر

سوء التغذية

كورونا

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