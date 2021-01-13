الأغذية العالمى: 1.35 مليون شخص فى مدغشقر يعانون من انعدام الأمن الغذائى

حذر برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة من استمرار ارتفاع معدلات نقص التغذية الحاد جنوب مدغشقر، مشدداً على ضرورة العمل بشكل عاجل لمنع حدوث أزمة إنسانية، وأعرب البرنامج، فى بيان صحفى، عن توقعه أن يعانى نحو 1.35 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائى، بما يمثل ثلث سكان إقليم جنوب مدغشقر، مشيراً إلى زيادة العداد إلى الضعف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بحسب "واس".