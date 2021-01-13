الأردن يبدأ حملة التلقيح ضد فيروس كورونا.. صور

كتب إيهاب محمد

بدأت الأردن، اليوم الأربعاء، حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد للفئات الأكثر تأثراً، المتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، حيث أعلنت وكالة الأنباء الأردنية عبر الحساب الرسمي لها "تويتر"، أن مدير الخدمات الطبية الأسبق الدكتور داوود حنانيا أول شخص يحصل على لقاح كورونا ضمن حملة التطعيم.

#عاجل// مدير الخدمات الطبية الأسبق الدكتور داوود حنانيا أول شخص يحصل على لقاح كورونا ضمن حملة التطعيم (بترا) #بترا #الارن #الحملة_الوطنية_للتطعيم — Jordan News Agency (@Petranews) January 13, 2021

وبحسب وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، يستهدف برنامج التطعيم الفئات الأكثر تأثراً، والمتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، إضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس من الكوادر الطبية والصحية.

وأكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة بالأردن الدكتور وائل هياجنة، الدور المحورى للصحفيين والإعلاميين فى دعم الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا والتوعية بضرورة اخذ اللقاح من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الغاية (vaccine.jo)، وقال الهياجنة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن للاعلام دورا هاما ومساندا للأجهزة الرسمية المختلفة، بخاصة وزارة الصحة لرفع وعي المواطنين بأهمية اللقاحات لحماية أنفسهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ومساهمته في مكافحة الفيروس والحد من انتشاره، من خلال بث الرسائل المقنعة والبرامج الإعلامية التوعوية الهادفة فى هذا المجال.

وشدد على ضرورة احترام خصوصية المواطنين عند أخذهم اللقاح، خلال حملة التطعيم التي انطلقت اليوم الاربعاء، والتزام جميع وسائل الاعلام بالممارسات المهنية في التغطية الصحفية لانطلاق البرنامج وسيره، وأشار الهياجنة، الى أنه سيسمح لوسائل الإعلام المختلفة بالتحدث للمواطنين الراغبين بعد أخذهم اللقاح والاستماع إلى آرائهم، وذلك بعد أخذ الموافقة الشفهية منهم بهذا الشأن بالتنسيق مع الكوادر الطبية في المراكز المعتمدة لأخذ اللقاح.