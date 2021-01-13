وأكد أنشوبر أن الطفرة البريطانية تنتشر وقد تمثل 10 إصابات من كل 15 إصابة جديدة، مشيرا إلى العدد المتزايد بسرعة من الإصابات في دولة الجوار سلوفاكيا وهو ما يؤثر سلبا على الوضع الصحي في النمسا.