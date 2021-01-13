اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يناير 2021 08:48 م
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استعدادات استضافة كأس العالم لكرة اليد بالصالة المغطاة ببرج العرب.. صور

الأربعاء، 13 يناير 2021 08:40 م
استعدادات استضافة كأس العالم لكرة اليد بالصالة المغطاة ببرج العرب.. صور استعدادات استضافة كأس العالم لكرة اليد
الإسكندرية جاكلين منير

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تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللمسات الأخيرة لاستضافة كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال مصر 2021 بالصالة المغطاة ببرج العرب، حيث تم الانتهاء من كافة التجهيزات النهائية ووضع أعلام الـ32 دولة المشاركة في البطولة داخل الصالة وبالطرق والشوارع المؤدية إلي الاستاد. 

وأكد المحافظ فى بيان له اليوم علي رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات وأجهزة المحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية علي مدار أيام البطولة، وذلك لإظهار الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام أهلها وزوارها من دول العالم.
 
وواصلت اليوم عدد من الفرق المشاركة في البطولة مجموعة الإسكندرية؛ فرق كرواتيا، وبيلا روسيا، واليابان، سلوفينيا، انجولا، تدريباتها بالصالة المغطاة ببرج العرب.
 
جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور محمد عبد الرازق مدير عام ستاد الإسكندرية.
استعدادات استضافة كأس العالم لكرة اليد (1)
استعدادات استضافة كأس العالم لكرة اليد (1)

استعدادات استضافة كأس العالم لكرة اليد (2)
استعدادات استضافة كأس العالم لكرة اليد (2)

استعدادات استضافة كأس العالم لكرة اليد (3)
استعدادات استضافة كأس العالم لكرة اليد (3)

استعدادات استضافة كأس العالم لكرة اليد (4)
استعدادات استضافة كأس العالم لكرة اليد (4)

استعدادات استضافة كأس العالم لكرة اليد (5)
استعدادات استضافة كأس العالم لكرة اليد (5)

استعدادات استضافة كأس العالم لكرة اليد (6)
استعدادات استضافة كأس العالم لكرة اليد (6)
 
 
 

 


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