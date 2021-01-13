وكان المرصد السورى قد أعلن - في وقت سابق - عن مقتل 14 مسلحا موليا لإيران، جراء ضربات جوية استهدفت مواقعهم في شرق سوريا، وأوضح المرصد أن الطائرات الحربية التى يرجح أنها "إسرائيلية" شنت أكثر من 10 غارات على مواقع المليشيات الموالية لإيران فى ريف مدينة البوكمال المحاذية للحدود العراقية في ريف دير الزور الشرقي.