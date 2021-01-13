أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، والذى يتخذ من لندن مقرا له، بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لدير الزور إلى 57 قتيلا، وقال المرصد، إن غارات جوية استهدفت مواقع للحرس الثورى الإيرانى فى البوكمال بمحافظة دير الزور السورية.
وكان المرصد السورى قد أعلن - في وقت سابق - عن مقتل 14 مسلحا موليا لإيران، جراء ضربات جوية استهدفت مواقعهم في شرق سوريا، وأوضح المرصد أن الطائرات الحربية التى يرجح أنها "إسرائيلية" شنت أكثر من 10 غارات على مواقع المليشيات الموالية لإيران فى ريف مدينة البوكمال المحاذية للحدود العراقية في ريف دير الزور الشرقي.
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