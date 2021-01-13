نيودلهى (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الهندية ارتفاع عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 102 حالة، وأوضحت الوزراة - في بيان أوردته قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الأربعاء، أن جميع الأشخاص المصابين بالسلالة الجديدة - التي أبلغ عنها لأول مرة في المملكة المتحدة - تم عزلهم بمرافق الرعاية الصحية التي خصصتها حكومات الولايات المعنية، كما تم وضع المخالطين بالحجر الصحي.

وقد تم الإبلاغ عن وجود السلالة الجديدة لفيروس كورونا في العديد من البلدان، بما في ذلك الدنمارك وهولندا وأستراليا وإيطاليا والسويد وفرنسا وإسبانيا وسويسرا وألمانيا وكندا واليابان وسنغافورة.

وسجلت وزارة الصحة الهندية 15 ألفا و968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و495 ألفا و147 شخصا.