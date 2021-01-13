احتفالا باليوم العالمى لذوى القدرات.. توزيع 86 شنطة رياضية على متميزين الشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بذوي القدرات والهمم من الرياضيين والذين يمثلون المحافظة في بطولات الجمهورية والمحافل الدولية ويحققون إنجازات غير مسبوقة في مختلف الألعاب، مشيراً إلى أنه في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات والهمم قامت محافظة الشرقية بتجهيز عدد 250 شنطة رياضية تحتوي على (أحذية وملابس رياضية) لتقديمها للمتميزين رياضياً من ذوي الهمم بمختلف مراكز الشباب بنطاق المحافظة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه استكمالا لتوزيع الشنط الرياضية على المتميزين رياضياً من ذوي القدرات والهمم تم توزيع 86 شنطة رياضية بنادي الشرقية الرياضي بمدينة الزقازيق على أعضاء فريق كرة القدم (صم وبكم ) والحاصل علي المركز الثالث ببطولة الجمهورية والفئات الخاصة من أعضاء مكتب ذوي القدرات والهمم وأعضاء المشروع القومي للأفراد ذو الإعاقة، ليصل إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن 204 شنطة رياضية وذلك بهدف تشجيع الرياضيين من ذوي القدرات والهمم على ممارسة الرياضة وتحقيق البطولات وحصد الميداليات الذهبية وتحقيق مراكز رياضية متقدمة في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية والبارالمبية ورفع اسم مصر عالياً.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتماما كبيراً بذوي القدرات والهمم بهدف توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب منهم، ودمجهم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وتنميتها وزيادة الانتماء واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

قدم الرياضيون المتميزون من ذوي القدرات والهمم الشكر لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر لهم وتهيئة الأجواء المناسبة امامهم لمختلف الألعاب الرياضية والمشاركة في البطولات وحصد الميداليات.

نادي الشرقية الرياضي بمدينة الزقازيق

المتميزون من ذوي الاحتياجات

توزيع الشتط الرياضية