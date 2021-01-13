اليوم السابع
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احتراق سيارة واصطدام 10 آخرين على طريق سريع فى هولندا.. صور

الأربعاء، 13 يناير 2021 04:25 م
احتراق سيارة واصطدام 10 آخرين على طريق سريع فى هولندا.. صور النيران تلتهم السيارة
كتب محمد تهامى زكى

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أكد مكتب سلامة المرور فى هولندا، أن حادثا ضخما، وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على الطريق السريع A9 بين مدينتى ألكمار وأمستلفين، مشيرا إلى أن النيران اشتعلت فى إحدى السيارات، وبسبب الحريق والحادث، فإن الكثير من الأضرار لحقت بالإسفلت فى الطريق، مما سيؤدى إلى إغلاق عدة ممرات فى الشارع ريثما يتم إصلاح الطريق.

 

 

ووفقا لموقع NHnieuw الهولندى، فوقع الحادث عند تقاطع فيلسن، وبحسب مكتب السلامة فإن ثمانى سيارات تحتاج إلى نقل من مكان الحادث عبر شاحنة نقل السيارات، لافتة إلى أنه نتيجة لإغلاق مسارين فى الطريق بسبب الحادث، كان هناك ازدحام كبير حوالى الساعة السابعة والنصف صباحا وبقى الازدحام حوالى نصف ساعة.

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فى سياق مختلف، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن هولندا رفضت دخول أكثر من عشرة مواطنين بريطانيين منذ 1 يناير لأن بريطانيا لم تعد معفاة من القيود المتعلقة بـ كورونا على السفر غير الضرورى من خارج الاتحاد الأوروبى منذ مغادرتها التكتل.
 
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وأكد متحدث باسم قوة الحدود الهولندية، أنه تم إبعاد ما يصل إلى 13 مواطناً بريطانياً فى مطار سخيبول بأمستردام منذ يوم الجمعة لأن رحلاتهم لم تكن ضرورية ولوائح فيروس كورونا فى دول أخرى تطبق الآن.

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جاءت هذه الأخبار بعد منع المواطنين البريطانيين الذين يعيشون فى إسبانيا من الصعود على متن الرحلات الجوية فى المملكة المتحدة لأن شركة الطيران قالت، إن أوراق إقامتهم قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لم تعد صالحة، فى حين مُنع آخرون من دخول ألمانيا.

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كانت هناك أيضًا تقارير عن إبعاد ركاب عن رحلات KLM من مطارات المملكة المتحدة إلى هولندا لأنهم لم يخضعوا لاختبار سلبى ، أو لأن رحلتهم لم تكن ضرورية، أو لم يتمكنوا من إظهار إثبات الإقامة فى هولندا أو الاتحاد الأوروبى.

 
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