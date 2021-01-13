احتجاج آلاف العمال على إغلاق مصانع فورد فى البرازيل.. فيديو

فاطمة شوقى

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تظاهر الآلاف من عمال شركة فورد ، أمس الثلاثاء ، ضد إغلاق جميع مصانع السيارات التابعة لشركة أمريكا الشمالية في البرازيل ، والذي أعلن يوم الاثنين بطريقة مفاجئة من قبل الشركة الأمريكية.

وأشارت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية إلى أنه تجمع حوالى 3000 عامل ، وهم يرتدون الكمامات بسبب كورونا ، أمام مصنع كاماكاري ، في ولاية باهيا ، وحوالي 500 أمام تاوباتي (داخل ساو باولو ) ، وهما اللذان سيغلقان على الفور، أما المصنع الثالث فى سيارا، وسيستمر في العمل حتى الربع الأخير من العام.

وقال فيليب مونتيرو (34 عاما) وهو تقني إلكتروني يعمل في مصنع توباتي الذي يضم 850 عاملا منذ 16 عاما لفرانس برس بعد اجتماع لنقابة عمال المعادن انعقد في جو حزين "كانت أنباء مروعة ، أسوأ ما يمكن".

وأضاف مونتيرو ، المتزوج ولديه طفلان و "بدون أي منظور" بعد قرار فورد: "على مدى سنوات كنا نتنازل عن حقوق مختلفة وتوقعنا موقفًا مختلفًا من الشركة فيما يتعلق بالاستثمارات التي تحتاجها للاستمرار".

قال الرئيس جاير بولسونارو إن فورد قرر مغادرة البرازيل لأنه "يريد إعانات"، وأوضح "ماذا تريد فورد؟ لقد فشل فورد في قول الحقيقة ، صحيح؟ إنهم يريدون إعانات. هل يريدون منا أن نواصل منحهم 20 ألف ريال (حوالي 3600 مليون دولار) كما حدث في السنوات الأخيرة؟ لا".

وأضاف أن فورد "خسرت في المنافسة. أنا آسف" دون أن يقدم مزيدا من الإيضاحات عن المبالغ المذكورة.

وقال متحدث باسم شركة فورد في الولايات المتحدة لوكالة فرانس برس ان "قرار فورد برازيل والظروف التي ادت اليه تتحدث عن نفسها. ليس هناك ما يقال".

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم تزويد السوق البرازيلية لشركة فورد من الآن فصاعدًا من الإنتاج في الأرجنتين وأوروجواي ومصادر أخرى.

وسجلت فورد عجزًا في المنطقة منذ عدة سنوات، تفاقم بسبب انهيار القطاع في البرازيل في عام 2020 بسبب وباء فيروس كورونا، الذي خلف بالفعل أكثر من 203 آلاف حالة وفاة في البلاد.

وانهار بيع السيارات الجديدة في البرازيل بنسبة 26.16٪ في عام 2020 تحت تأثير الوباء، تم تسجيل 2.05 مليون سيارة العام الماضي ارتفاعا من 2.787 مليون في 2019.

وضاعف قرار الشركة الانتقادات الموجهة إلى حكومة جاير بولسونارو بسبب الصعوبات التي واجهتها في خلق بيئة أعمال مواتية.

في تصريحات نشرها موقع جى 1 البرازيلى ، قال رئيس نقابة باهيا جوليو بونفيم ، إن القرار يظهر "عدم الاستقرار الاقتصادي في البلاد وعدم اليقين الاقتصادي من جانب الحكومة الفيدرالية" ، فضلاً عن تأثير وباء.

نسبت الصحافة رحيل فورد على نطاق واسع إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ونظام الضرائب المعقد في البرازيل.

وأكد رئيس مجلس النواب ، رودريجو مايا ، من حزب ديموقراطية ديموقراطية (يمين الوسط) أن "إغلاق فورد هو دليل على عدم مصداقية الحكومة البرازيلية ، والقواعد الواضحة ، والأمن القانوني و نظام ضريبي رشيد ".