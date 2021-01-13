إعدام 37 كيلو جرام أغذية و72 عبوة مشروبات غير صالحه للاستهلاك بجنوب سيناء

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

شنت إدارة مراقبة الأغذية بجنوب سيناء حملات للتفتيش على أماكن تداول الأغذية بالمحافظة، بتكليف من الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة وتحت إشراف الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي بجنوب سيناء، وبتعليمات الدكتور أيمن الشناوى مدير ادارة مراقبة الاغذية بالمديرية، وتحت إشراف السيد مصطفى خليل مشرف إدارة الأغذية.

وتشكلت لجنة من كل من مدحت عبد السيد وأحمد فتحى محمد مراقبى الأغذية بإدارة مراقبة الاغذية بالمديرية وأحمد عبد القادر مفتش أغذية نوييع وسمير نوارة مفتش أغذية طابا، وتم المرور على 8 منشأة غذائية، وسحب 14 عينة أغذية مختلفة، وإرسالها للمعامل المركزية للتحليل، وتحرير 6 محاضر لنقص اشتراطات النظافة بأماكن تداول الأغذية .

كما تم تحرير 8 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية، وإعدام 37 كجم و 72 لتر أغذيه ومشروبات غير صالحه للاستهلاك الآدمي، وتحرير 3 محاضر ضبط بعدد 242 عبوة مختلفة بوزن 102 كجم أغذيه ومشروبات غير صالحه للاستهلاك .

ومن جانبه قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء إن حملات التفتيش ستستمر علي المنشآت الغذائية بباقى مدن المحافظة للحفاظ علي صحة المواطنين للتأكد من تقديم غذاء آمن لجميع مواطني المحافظة