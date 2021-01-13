اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 يناير 2021 10:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إسبانيا تسجل 38869 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 13 يناير 2021 09:22 م
إسبانيا تسجل 38869 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
مدريد أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية ، تسجيل 38869 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مسجلة أعلى زيادة فى يوم واحد منذ بدء تفشى الوباء، مع استمرار انتشار الإصابات فى أعقاب عطلة عيد الميلاد.

وأفادت الوزارة بتسجيل 195 حالة وفاة جديدة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن العدد التراكمى للإصابات ارتفع إلى 2176089، بينما ارتفع إجمالى حالات الوفاة إلى 52878.

وتعتبر إسبانيا الدولة الـ10 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بأكثر من 2 مليون حالة وكذلك الـ10 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بأكثر من 50 ألف حالة وفاة.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سوبر كورونا يهدد العالم.. سلالة متحورة جديدة تنتشر فى 10 ولايات أمريكية وتصيب 82 شخصا.. كاليفورنيا تسجل أكبر عدد من الإصابات.. توصيات بتطعيم كبار السن فوق سن الــ65 عاما.. ومخاوف من انتشارها بين الأطفال

الأربعاء، 13 يناير 2021 08:44 م

ابن عاصى الحلانى يتلقى لقاح كورونا فى الإمارات.. صور

الأربعاء، 13 يناير 2021 08:25 م

الزمالك يقرر منع ثلاثى الفريق من المشاركة مع الناشئين بسبب "كورونا"

الأربعاء، 13 يناير 2021 08:22 م

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات بفيروس كورونا

الأربعاء، 13 يناير 2021 08:16 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة