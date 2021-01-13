اليوم السابع
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إجراء عملية تجميل لوجه قط بكفر الشيخ.. تفاصيل مثيرة من غرفة العمليات (صور)

الأربعاء، 13 يناير 2021 11:02 م
إجراء عملية تجميل لوجه قط بكفر الشيخ.. تفاصيل مثيرة من غرفة العمليات (صور) قط
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكن فريق بيطرى بالمستشفى البيطرى بدسوق، من إجراء عملية تجميل لقط فقدت جزءا من الخد الأيسر، وظهور كامل للأسنان، وتسبب فى صديد مزمن داخل اللثة.

جاء ذلك عندما عثرت جمعية الرفق بالحيوان بدسوق على قط يعانى من جروح به إصابات، فتوجهت به ريهام زهير من جمعية الرفق بالحيوان للمستشفى البيطرى بدسوق، وقام الفريق الطبي بقيادة الدكتور أيمن عوض الشرقاوى المدير العام  للمستشفى البيطرى، وتم عمل الأشعة والتحاليل اللازمة لإجراء الجراحة وبيان الجزء الصحى من النسيج المفقود، وعمل تحاليل السكر والهيموجلوبين والإكس راى.

وأكد الدكتور أيمن الشرقاوى، أنه تم التجهيز العملية الجراحية، وأخذ رقعة من جلد البطن بالمقاس المناسب للجرح، وتم تجهيز الجرح لاستقبال الجزء الجديد، وخياطته بصورة تجميلية، وخيط تجميلى فى عملية استغرقت ساعتين بواسطة الفريق الطبي برئاسته، وأطباء المستشفى البيطري، والدكتورة هاله علام، والدكتورة مي العوضى، والدكتورة ميرام فوزى، والدكتور أحمد عرفة، مشيراً إلى أنه تمت الاستفاقة على جهاز الأكسجين، وتماثلت القطة للشفاء وتقديم الطعام لها.

وكشفت ريهام زهير، عضو جمعية الرفق بالحيوان بدسوق ، لـ"اليوم السابع "، أنها تشيد بالفريق البيطرى، مطالبة بالرفق بالحيوان، مؤكدة أن الجمعية تعمل على الرفق بالحيوان ومساعدتها سواء كانت بالشوارع أو لدى أصحابها.

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