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أوقاف دمياط تنظم قافلة إنسانية لمرضى المستشفيات.. صور

الأربعاء، 13 يناير 2021 09:01 م
أوقاف دمياط تنظم قافلة إنسانية لمرضى المستشفيات.. صور قافلة إنسانية لمرضى المستشفيات
دمياط - معتز الشربينى

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نظمت مديرية أوقاف دمياط قافلة إنسانية للمستشفى العام والتخصصي ومركز غسيل الكلي بدمياط، حيث قام الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط والوفد المرافق له بإعداد قافلة الخير لصالح مرضى المستشفى العام والتخصصي ومركز الغسيل الكلوي وزيارة المرضي والشد من أزرهم ورفع الروح المعنوية لهم وتقديم القوافل لهم. 

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وتحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط. 
 
قافلة إنسانية لمرضى المستشفيات (1)
قافلة إنسانية لمرضى المستشفيات
 

قافلة إنسانية لمرضى المستشفيات (2)
جانب من قافلة إنسانية لمرضى المستشفيات 

قافلة إنسانية لمرضى المستشفيات (3)
قافلة إنسانية لمرضى المستشفيات 
 

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