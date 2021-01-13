اليوم السابع
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أمريكا تنفذ أول حكم إعدام بحق امرأة فى نحو سبعة عقود

الأربعاء، 13 يناير 2021 09:44 ص
أمريكا تنفذ أول حكم إعدام بحق امرأة فى نحو سبعة عقود غرفة إعدام - صورة أرشيفية
رويترز

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قال ممثل وسائل إعلام إن الحكومة الأمريكية أعدمت صباح اليوم الأربعاء ليزا مونتجمري المدانة بالقتل، وهي المرأة الوحيد التي كانت تنتظر تنفيذ حكم بالإعدام أصدرته محكمة اتحادية، بعد أن أزاحت المحكمة العليا آخر عقبة أمام التنفيذ.

ويمثل إعدام مونتجمري المرة الأولى التي تنفذ فيها الحكومة الأمريكية حكما بالإعدام بحق سجينة منذ عام 1953.

ووصفت كيلي هنري محامية مونتجمري الاعدام في تصريحات حادة بأنه "استعمال وحشي وغير قانوني وغير ضروري لسلطة استبدادية".

وأضافت هنري في بيان "لا أحد يمكن أن يجادل بصدق في الاعتلال العقلي الشديد للسيدة مونتجمري .. فقد تم تشخيص مرضها وتلقيها العلاج لأول مرة على أيدي أطباء مكتب السجون"

 


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