NBC: متطرفون يمينيون استخدموا تليجرام للدعوة للعنف المسلح يوم تنصيب بايدن

كتبت رباب فتحى

كشف تقرير لشبكة "إن بى سى نيوز"، إن المتطرفين اليمينيين استخدموا قنوات على تطبيق الاتصالات المشفرة تليجرام للدعوة إلى العنف ضد المسئولين الحكوميين في يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأسبوع المقبل.

ووفقا للتقرير، تشارك البعض المعرفة حول كيفية صنع وإخفاء واستخدام البنادق والقنابل محلية الصنع.

تُنشر الرسائل في غرف الدردشة على تليجرام حيث تمت مشاركة محتوى المتعصبين للبيض بحرية منذ شهور، لكن الأحاديث على هذه القنوات قد زادت ، كما تضيف "إن بى سى" ، حيث تم إجبار المتطرفين على ترك منصات أخرى في أعقاب حصار 6 يناير لمبنى الكابيتول الأمريكي من قبل حشد عنيف مؤيد لترامب.

وقالت صحيفة "الجارديان"، إن "تليجرام" هي خدمة مراسلة لديها قاعدة مستخدمين دولية كبيرة، لا سيما في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط.

في الأيام التي أعقبت هجوم الكابيتول على سبيل المثال، تم نشر دليل ميداني للجيش الأمريكي ونصائح لـ "إطلاق النار على السياسيين" و"تشجيع الكفاح المسلح" في قناة تليجرام التي تستخدم كلمة "فاشية" في اسمها.

قال كريس سامبسون، رئيس الأبحاث في مشروع يتعلق بفهم الإرهاب التابع لمعهد أبحاث الدفاع بشأن الاستراتيجية والتكتيكات والأيديولوجيات الراديكالية، إن مجموعته تركز على مستخدمي القناة وتشعر بالقلق حيالهم وقد أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي بذلك.(

بالأمس أرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرة إلى وكالات إنفاذ القانون تحذر من الاحتجاجات المسلحة المحتملة في جميع الكابيتول الخمسين بالولاية ابتداء من 16 يناير.

وكانت كشفت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أنه تم تحذير أعضاء مجلس النواب من مؤامرة إرهابية قبل تنصيب جو بايدن تشمل آلاف الأشخاص الذين يحيطون بمبنى الكابيتول الأمريكي.

وقال عضو الكونجرس كونور لامب، وهو أحد المشرعين الذين اطلعوا على المخاوف الأمنية الليلة الماضية ، إن التهديدات التي تتلقاها الحكومة "محددة للغاية".

وقال لامب، وهو ديمقراطي من ولاية بنسلفانيا، لشبكة CNN هذا الصباح: "كانوا يتحدثون عن 4000" وطني "مسلح لتطويق مبنى الكابيتول ومنع أي ديمقراطي من الدخول.