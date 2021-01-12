اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يناير 2021 11:34 م
خالد صلاح
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FBI يفتح 160 قضية متعلقة باقتحام مبنى الكونجرس

الثلاثاء، 12 يناير 2021 11:19 م
FBI يفتح 160 قضية متعلقة باقتحام مبنى الكونجرس اقتحام الكونجرس
(رويترز)

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ذكر رئيس المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في واشنطن اليوم الثلاثاء أن المكتب فتح 160 قضية في التحقيق الذي يجريه في اقتحام مثيري شغب يناصرون الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي.

 

وقال ستيفن دانتونو، مساعد المدير المسؤول عن المكتب الميداني، لوسائل الإعلام إن (إف.بي.آي) تلقى 100 ألف من المقاطع المصورة والصور كخيوط أدلة.

 

وقال القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي مايكل شيروين إنه صدرت بالفعل لوائح اتهام في 70 قضية وإنه يتوقع أن يزيد العدد إلى المئات.

 

 

 

 


FBI

الكونجرس

واشنطن

الولايات المتحدة

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