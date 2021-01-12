8 صور تكشف كيف تحول الطريق الصحراوى الغربى إلى طريق عالمى

المنيا - حسن عبد الغفار

ينشر "اليوم السابع" 8 صور عن حجم الإنجاز الذى تم فى الطريق الصحراوى الغربى، والذى أصبح طريقا ينافس الطرق العالمية، وتحول من حارة واحدة إلى 3 حارات بعرض رصف 12متر .

ويأتى تطوير الطريق الصحراوى الغربى ضمن المرحلة الأولى من تطوير طريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي، بطول 97كم داخل حدود محافظة المنيا.

ويشمل المشروع تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12متراً، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11متراً، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار، فضلاً عن إنشاء 21عملاً صناعياً بواقع 5كباري و16 نفقاً

وأعلن محافظ المنيا، أن قطاع النقل شهد خلال الفترة من 2014 حتى 2020، تنفيذ 740 مشروعاً بإجمالي تكلفة 6.3 مليار جنيه، تم الانتهاء من 693 مشروعاً، وجار تنفيذ 23 مشروعا، من أبرزها محور كوبري سمالوط على النيل بطول 24 كم، وتطوير الطريق الصحراوي الغربي بطول 97 كم، ورصف 18 طريقاً لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظة.































