3 طائرات شحن عسكرية تركية تهبط فى قاعدة الوطية الليبية

كتب سمير حسنى

ذكرت وسائل إعلام ليبية، أن 3 طائرات شحن عسكرية تركية هبطت في قاعدة الوطية منذ الصباح.، فى غضون ذلك ، بدأ قبل قليل، اجتماع بين حكومة الوفاق الليبية والحكومة المؤقتة فى البريقة لبحث توحيد الموازنة العامة.

وأكد مجلس النواب الليبى، أن الحوارات السياسية التى ترعاها بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا، هى توفيق وتسوية بين الأطراف الليبية الموجودة بالمشهد السياسى، وليس دعوة للترشح والانتخاب.

وقال المستشار الإعلامى للمجلس فتحى المريمى - فى تصريح أوردته بوابة الوسط الليبية - إن "الانتخابات تم الاتفاق عليه فى 24 ديسمبر المقبل، وذلك بعد توحيد السلطة فى ليبيا باختيار مجلس رئاسى جديد من رئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية".

وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الأحد الماضي، تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسى، معربة عن امتنانها لأعضاء الملتقى لمشاركتهم الفعالة والبناءة.

وذكرت البعثة، في بيان، أنها تلقت ما مجموعه 28 ترشيحا وتزكية من الملتقى، مشيدة بـ"الحماس" الذي أبداه أعضاء الملتقى في عملية الترشيح والتزكية.