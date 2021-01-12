اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يناير 2021 02:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

3 طائرات شحن عسكرية تركية تهبط فى قاعدة الوطية الليبية

الثلاثاء، 12 يناير 2021 01:32 م
3 طائرات شحن عسكرية تركية تهبط فى قاعدة الوطية الليبية الوضع فى ليبيا
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وسائل إعلام ليبية، أن 3 طائرات شحن عسكرية تركية هبطت في قاعدة الوطية منذ الصباح.، فى غضون ذلك ، بدأ قبل قليل، اجتماع بين حكومة الوفاق الليبية والحكومة المؤقتة فى البريقة لبحث توحيد الموازنة العامة.

وأكد مجلس النواب الليبى، أن الحوارات السياسية التى ترعاها بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا، هى توفيق وتسوية بين الأطراف الليبية الموجودة بالمشهد السياسى، وليس دعوة للترشح والانتخاب.

وقال المستشار الإعلامى للمجلس فتحى المريمى - فى تصريح أوردته بوابة الوسط الليبية - إن "الانتخابات تم الاتفاق عليه فى 24 ديسمبر المقبل، وذلك بعد توحيد السلطة فى ليبيا باختيار مجلس رئاسى جديد من رئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية".

وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الأحد الماضي، تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسى، معربة عن امتنانها لأعضاء الملتقى لمشاركتهم الفعالة والبناءة.

وذكرت البعثة، في بيان، أنها تلقت ما مجموعه 28 ترشيحا وتزكية من الملتقى، مشيدة بـ"الحماس" الذي أبداه أعضاء الملتقى في عملية الترشيح والتزكية. 


ليبيا

تركيا

قاعدة الوطية

الوفاق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة