وضع صورة الناشطة المناخية جريتا ثونبرج على طابع بريدى سويدى

كتب خالد إبراهيم

اختيرت الناشطة المناخية الشابة جريتا ثونبرج للظهور على طابع بريدى سويدى من المقرر طرحه للبيع خلال هذا الأسبوع، وظهرت الفتاة البالغة من العمر 18 عاما وهى تقف على جرف فى معطف واق أصفر، والطيور تحلق فوقها، وقالت شركة الخدمات البريدية PostNord إن الختم كان جزءًا من مجموعة بعنوان الطبيعة القيمة، مع التركيز على البيئة والأهداف البيئية التي حددها البرلمان السويدى.



جريتا

تتميز الطوابع الأخرى فى السلسلة بالموائل الأخرى التى حددها البرلمان باعتبارها مهمة للحماية، بما فى ذلك الجبال والنباتات الجبلية والغابات والمناظر الطبيعية الزراعية ونوعا متنوعا بشكل خاص من المستنقعات بالإضافة إلى أنواع مهددة من الضفادع، بحسب ما ذكر موقع thewest.

وقالت ستينا أولوفسدوتر من مؤسسة PostNord Stamps في بيان: "يجب أن تعكس التصميمات وقتنا حيث تم تسليط الضوء على القضية البيئية لسنوات، ليس أقلها من خلال الصوت القوي لجريتا ثونبرج".

قبل أيام أصدرت وكالة ناسا سلسلة من صور الأقمار الصناعية الصادمة التي يبدو أنها تكشف التأثير المدمر لتغير المناخ وكيف يغير كوكبنا، وتُظهر سلسلة الصور المأخوذة من الفضاء، التي يطلق عليها اسم "صور التغيير"، تغييرات من مزيج من تغير المناخ والتحضر والفيضانات والحرائق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يشمل ذلك انكماش الأنهار الجليدية في نيوزيلندا، وذوبان الجليد في كندا، والحد من السفر في ووهان بالصين بسبب قيود فيروس كورونا.