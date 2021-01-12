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وزير خارجية إيران مهاجما بومبيو: يصر على أن ينهى حياته المهنية بشكل كارثى

الثلاثاء، 12 يناير 2021 07:49 م
وزير خارجية إيران مهاجما بومبيو: يصر على أن ينهى حياته المهنية بشكل كارثى محمد جواد ظريف
كتب أحمد عرفة

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قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إن عملية رفع السرية التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو بشأن إيران وهمية ومثيرة للشفقة، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف وزير خارجية إيران، أن مايك بومبيو يصر على أن ينهي حياته المهنية بشكل كارثي عبر مزيد من الأكاذيب، على حد وصفه، التى تثير الحروب.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن عضو القاعدة أبو محمد المصري الذي قتل قبل نحو عام كان يعيش في إيران، موضحا أن تنظيم القاعدة ومؤسسها أسامة بن لادن حصلوا على قدرات من إيران.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى، أن القاعدة وإيران محور الدمار في العالم، لافتا إلى أن القاعدة وجدت الملاذ الآمن في إيران، لافتا إلى أن النظام الإيراني لم يختم جوازات سفر أعضاء القاعدة أثناء تنقلهم، لافتا إلى أن إيران ساعدت القاعدة لتنفيذ هجمات سبتمبر.

وقال مايك بومبيو، إن إيران سمحت للقاعدة بإقامة مقر للعمليات، موضحا أن إيران سمحت لقادة القاعدة داخل إيران بحرية الحركة.

 

 

 


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