وزير الصحة البولندى يعلن تسجيل أول أثر جانبى بالغ ناجم عن لقاح ضد كورونا

كتب أحمد عرفة

أعلن وزير الصحة البولندي، أدام نيدزيلسكي، عن تسجيل أول أثر جانبي بالغ ناجم عن لقاح ضد فيروس كورونا في البلاد.



ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال وزير الصحة البولندي: "يفيد التقرير الصادر عن كبير الأطباء بأنه تم حتى الآن تسجيل 37 أثرا جانبيا غير مرجو بعد عمليات التلقيح. بينها 32 حملت طابعا طفيفا، و4 متوسطة، و1 بالغا".



وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة البولندية تسجيل 5569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و395 ألفًا و779 حالة، وأوضحت الوزارة - حسبما ذكر (راديو بولندا) اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 326 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 31 ألفًا و593 حالة.