وزير الخارجية اليمنى يثنى على دور مصر الداعم لحكومة بلاده فى شتى المجالات

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أثنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمنى على دور مصر الداعم للحكومة اليمنية فى شتى المجالات ومستوى التنسيق القائم بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير أحمد فاروق سفير مصر غير المقيم لدى اليمن اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأشاد الوزير اليمنى بما تُقدمه الحكومة المصرية من تسهيلات للمواطنين اليمنيين فى مصر منذ اندلاع الأزمة فى اليمن.

من ناحيته.. أكد السفير فاروق على موقف مصر الثابت الداعم للحكومة الشرعية وكذا الجهود الأممية الرامية لإحلال السلام الشامل واستعادة الاستقرار فى ربوع اليمن، مجدداً إدانة مصر للأعمال الإرهابية التى تُرتكب على الأراضى اليمنية.

وتناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دفع التعاون المشترك لا سيما بعد تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.