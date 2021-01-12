وزيرة الدفاع اللبنانية تدعو الأمم المتحدة لوضع حد للخروقات الإسرائيلية

إيمان حنا

أصدرت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر، بيانا حول الخروق الإسرائيلية المتكررة، أكدت فيه أنه منذ مطلع الأسبوع الماضى، يشهد لبنان تحليقاً مكثفاً للطيران الإسرائيلي الحربي والاستطلاعي وعلى علوٍ منخفض، مما يشكل خروقاتٍ فاضحة للأجواء اللبنانية، وإثارة للذعر في صفوف المواطنات والمواطنين اللبنانيين وخصوصاً الأطفال، وفق الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان.

وأضافت الوزيرة فى البيان: "نشهد هذه الانتهاكات المتواصلة تتزايد لأجوائنا وسيادتنا وللقرار 1701، فى الوقت الذي نسمع فيه إدانات وردود فعلٍ شاجبة وشديدة اللهجة تحمل لبنان المسؤولية عند عبور راعٍ عن طريق الخطأ ولأمتار معدودة من الحدود اللبنانية، مجددا، ندعو الأمم المتحدة إلى ضرورة التدخل لوضع حد لهذه الخروق والانتهاكات في أسرع وقت ممكن، والطلب من الجانب الإسرائيلي الإلتزام بتطبيق القرار 1701 بمندرجاته كافة". ومن جانبه، طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم الثلاثاء، من وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه، توجيه رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتييريش لإدانة ما ترتكبه إسرائيل من اعتداءات وخروق جوية لسيادة لبنان وللقرار 1701 وذلك بعدما تكثفت الانتهاكات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية.

وكان المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتى، أكد أن هذه الانتهاكات المستمرة تزيد الخوف بين السكان المحليين، وتقوض جهود قوات الطوارىء الدولية للحد من التوترات وتهيئة بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان.