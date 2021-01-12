واشنطن تكشف كيف ساعدت إيران القاعدة فى تنفيذ هجمات 11 سبتمبر

كتب أحمد عرفة

قال زير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إيران سمحت للقاعدة بإقامة مقر للعمليات، موضحا أن إيران سمحت لقادة القاعدة داخل إيران بحرية الحركة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى، أن إيران أكبر راع للإرهاب في العالم، لافتا إلى أن إيران هي أفغانستان الجديدة بالنسبة للقاعدة.

وأكد مايك بومبيو، أن القاعدة تعمل على حماية النظام الإيراني، موضحا أن إيران منحت لأعضاء تنظيم القاعدة جوازات سفر وسمحت لهم بجمع الأموال ومنحتهم حرية الحركة.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن إيران ساعدت تنظيم القاعدة في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر، موضحا أن إيران ساعدت في التخطيط لضربات الحادي عشر من سبتمبر.