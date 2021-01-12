نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يؤكد تشكيل قوات مشتركة لحفظ الأمن بدارفور

الخرطوم /أ ش أ/

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو استعداد الدولة الكامل لتأمين جميع ولايات دارفور عقب خروج بعثة اليوناميد، لافتا إلى أن حكومة الفترة الانتقالية قامت بتشكيل قوة مشتركة من جميع القوات لحفظ الأمن فى دارفور.

وذكر مجلس السيادة السودانى - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن دقلو بحث مع وفد قبيلة "الفور" برئاسة الدمنقاوى سيسى فضل، عدداً من القضايا، فى مقدمتها اتفاقية السلام وكيفية إلحاق كل من عبد الواحد محمد نور رئيس حركة "تحرير السودان"، وعبد العزيز الحلو رئيس "الحركة الشعبية شمال" بعملية السلام.

وأكد الدمنقاوى فضل ضرورة فرض هيبة الدولة واستكمال مسيرة السلام وتأمين معسكرات النازحين، مشيرا إلى أهمية تحرك أهل دارفور بجدية للجلوس مع عبد الواحد محمد نور، وحثه على الانضمام لركب السلام.. داعيا إلى عدم الالتفات للرسائل السلبية التى تبثها وسائل التواصل الاجتماعى بهدف تفتيت وحدة القوات النظامية والتأثير عليها.

وفى غضون ذلك، التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول محمد حمدان دقلو مع وفد من الإدارة الأهلية لولايتى الخرطوم ونهر النيل، حيث تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا، فى مقدمتها اتفاق السلام الذى تم توقيعه، بجانب أوضاع الإدارة الأهلية فى ظل القانون الجديد الذى يجرى إعداده.