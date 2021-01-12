اليوم السابع
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نائب جمهورى أمريكى: طرح قرار لتوبيخ ترامب بشأن أحداث الكونجرس الثلاثاء

الثلاثاء، 12 يناير 2021 05:00 ص
نائب جمهورى أمريكى: طرح قرار لتوبيخ ترامب بشأن أحداث الكونجرس الثلاثاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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قال عضو جمهوري في مجلس النواب الأمريكي إنه سينضم لغيره من النواب اليوم الثلاثاء لطرح قرار يوبخ الرئيس دونالد ترامب بشأن هجوم أنصار الرئيس على مبنى الكابيتول يوم السادس من يناير.

وقال النائب الجمهوري توم ريد في مقال بصحيفة نيويورك تايمز إنه سيعمل أيضا لإيجاد سبيل يتيح للكونجرس منع ترامب من السعي لتولي أي منصب اتحادي في المستقبل.

وكتب ريد قائلا "أعتزم الانضمام لزملائي في مجلس النواب في طرح قرار توبيخ يوم الثلاثاء لضمان تحقق المحاسبة دون تأخير على أحداث السادس من يناير".

 

دونالد ترامب

الكونجرس الأمريكى

اقتحام الكونجرس

أمريكا

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