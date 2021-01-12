منوعات غنائية على مسرح دار أوبرا الإسكندرية الخميس المقبل

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدي صابر في الثامنة من مساء الخميس المقبل، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ، ومشاركة نجوم الفرقة زيتضمن برنامج الحفل باقة من المنوعات الغنائية لكبار الملحنين والمطربين فى مصر والوطن العربي .

وأشارت دار أوبرا الإسكندرية فى بيان لها اليوم ،أن الفاصل الاول يبدأبموسيقى ليالى المنصورة للفنان الراحل عطية شرارة اداء الاوركسترا ـبكره تعرف أداء الفنانة دعاء رجب ،يافايتنى فى حيرة مشغول البال أداء الفنان حسام كمال دوبنا حبايبنا ،أداء الفنانة نعمة عصمت ،بهيةاداء الفنان أحمد رجب ،العيون السود ،أداء الفنانة ألاء ايوب.

وبالفاصل الثانى من الحفل يقدم الفنان أمير الرفاعى الحلوة داير شباكها ،اشهدوا..ليلة امبارح ،عينى بترف أداء الفنان كريم زيدان ،وتختتم الفنانة مروة حمدى الحفل بمجموعة من اغنيات زمن الفن الجميل.

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.