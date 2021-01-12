اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يناير 2021 05:36 م
خالد صلاح
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منظمة حقوقية: عدد المهاجرين التونسيين الذين وصلوا إيطاليا تضاعف 5 مرات في 2020

الثلاثاء، 12 يناير 2021 05:29 م
منظمة حقوقية: عدد المهاجرين التونسيين الذين وصلوا إيطاليا تضاعف 5 مرات في 2020 مهاجرون
(رويترز)

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قالت منظمة حقوقية تونسية اليوم الثلاثاء إن عدد المهاجرين التونسيين الذي وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية في قوارب خلال 2020 زاد خمس مرات مقارنة بعام 2019 ليصل إلى حوالي 13 ألفا، وهو أعلى عدد منذ 2011، مع تزايد المصاعب الاقتصادية والاجتماعية في تونس.

 

وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن عدد المهاجرين التونسيين الذين وصلوا إيطاليا بشكل غير قانوني كان في 2019 في حدود 2654 و حوالي 5200 في 2018.

 

وتتعرض تونس لضغط قوي من حلفائها الأوروبيين لوقف نزيف الهجرة والتصدي لمئات القوارب التي تنطلق من سواحلها لا سيما بعد هجوم على كنيسة في نيس نفذه مهاجر تونسي العام الماضي.

 

وتعاني تونس وضعا اقتصاديا صعبا مع تفشي البطالة في صفوف الشبان بعد عقد من الثورة التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011.

 

 

 


تونس

مهاجرون

بطالة

إيطاليا

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