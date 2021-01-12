مندوب السعودية الدائم بالأمم المتحدة يلتقى نظيره الجنوب إفريقى بنيويورك

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، اليوم بمقر وفد المملكة في نيويورك، الممثل الدائم لجمهورية جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة السفير جيري ماثيوز ماتجيلا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
مندوب السعودية الدائم بالأمم المتحدة يلتقى نظيره الجنوب إفريقى بنيويوركالثلاثاء، 12 يناير 2021 01:03 ص
المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المُعلمي
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، اليوم بمقر وفد المملكة في نيويورك، الممثل الدائم لجمهورية جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة السفير جيري ماثيوز ماتجيلا.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
وزير الدفاع السعودى يناقش مع المبعوث الأممى المستجدات فى اليمن والجهود الإنسانيةالإثنين، 11 يناير 2021 10:42 م
القنوات الرياضية السعودية تنقل مواجهات كأس السوبر الإسبانىالإثنين، 11 يناير 2021 09:41 م
ميجيل هيران نجم La Casa De Papel فى العزل المنزلي: أشعر بخيبة أملالإثنين، 11 يناير 2021 09:38 م
بيومي فؤاد يعلن وفاة والده: إنا لله وإن إليه راجعون.. نسألكم الدعاءالإثنين، 11 يناير 2021 09:04 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة