اليوم السابع
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مندوب السعودية الدائم بالأمم المتحدة يلتقى نظيره الجنوب إفريقى بنيويورك

الثلاثاء، 12 يناير 2021 01:03 ص
مندوب السعودية الدائم بالأمم المتحدة يلتقى نظيره الجنوب إفريقى بنيويورك المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المُعلمي
وكالات

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التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، اليوم بمقر وفد المملكة في نيويورك، الممثل الدائم لجمهورية جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة السفير جيري ماثيوز ماتجيلا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
 


عبدالله المُعلمي

السعودية

جنوب إفريقيا

الأمم المتحدة

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