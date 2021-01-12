وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء أنه من الممكن أن يتم رفع حالة الطوارئ في حال تمكنت السلطات من السيطرة على عدد حالات الإصابة وتقليلها قبل ذلك الحين.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الماليزية عن تسجيل أكثر من ألفي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال يوم أمس (الإثنين).

ورصدت السلطات الماليزية أمس (الإثنين) لأول مرة السلالة الجديدة من فيروس كورونا داخل البلاد والتي ظهرت للمرة الأولى في شهر ديسمبر الماضي في المملكة المتحدة.