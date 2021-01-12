مكسيكية تلجأ للقضاء للحصول على استثناء يمكنها من أولوية تلقى لقاح كورونا

فاطمة شوقى

رفعت امرأة مكسيكية دعوى قضائية للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا، وأمر قاضٍ فيدرالي السلطات المسؤولة فى المستشفيات بإعطاء لقاح كورونا للسيدة التى رفعت دعوى حماية.

وتعتبر هذه القضية الأولى من نوعها تم قبولها في المحاكم المكسيكية، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، وأشارت الصحيفة إلى أن صاحبة الشكوى تعانى من فيروس كورونا بالفعل، وتم قبولها في المستشفى العام للمنطقة 24 من المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي (IMSS)، الموجود في شمال العاصمة المكسيكية، وفقًا للمعلومات الواردة من المحاكم القضائية التي استشارتها الصحيفة، واعترف قاضي الدائرة الثامنة في المسائل الإدارية في مكسيكو سيتي بدعوى حماية المرأة إيفا "ف" .

وتسعى صاحبة الشكوى إلى حماية نفسها، بعد أن أصيبت بالفيروس بالفعل وذلك على الرغم من أنها ليس من كبار السن، أو من العاملين الصحيين، وأشار القاضي إلى أن السلطة مسؤولة عن ضمان السلامة الجسدية للطرف المشتكي ، وبالتالي "لا يوجد مكان لمنح التعليق صريحًا للأغراض المطلوبة في المطالبة الأولية".

في وقت لاحق، أشار IMSS إلى أنه نظرًا للنص القانوني المتعلق بحماية البيانات الشخصية الحساسة وبحكم حقيقة أن الأمر يتعلق بعملية قضائية جارية ، فإنه "يُمنع حاليًا من تقديم المعلومات المتعلقة بها".

وعلى الرغم من أن هذه القضية الأولى من نوعها فى المحاكم المكسيكية، إلا أنها ليست الشكوى الأولى، حيث أنه في الأسبوع الماضي فقط ، قدمت ماريا ديل كارمن "جي" دعوى للحصول على حماية غير مباشرة ، بحسب المحاكم القضائية التي استشيرت بهذه الوسيلة ، أن المشتكي أشار إلى: "عدم تطبيق اللقاح ضد فيروس كورونا".

ومع ذلك، لم تقبل المحكمة الجزئية السابعة للأمور الإدارية بالعاصمة المكسيكية الدعوى حتى الآن، وهي في مرحلة المنع، حيث طلبت السلطة الفيدرالية من المرأة تقديم بعض الإيضاحات في شكواها.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة المكسيكية أبلغت عن تراكم 81300 شخصًا تم تطعيمهم ، وجميعهم جزء من الطاقم الطبي الذي يواجه فيروس كورونا، وصلت 107.250 جرعة إلى البلاد حتى الآن. كانت المكسيك أول دولة في أمريكا اللاتينية تبدأ حملة التطعيم ، والتي بدأت في 24 ديسمبر.