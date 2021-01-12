بغداد (أ ش أ)

لقى 7 عناصر من تنظيم داعش الإرهابى مصرعهم، جراء غارات جوية لطيران التحالف الدولي في محافظة كركوك شمالى العراق، وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - أن "طيران التحالف الدولي، بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ غارات جوية ضد عناصر تنظيم داعش في وادي الشاي بمحافظة كركوك، الأمر الذي أسفر عن مقتل 7 عناصر من التنظيم، فضلا عن العثور على نفق يبعد حوالي 10 أمتار عن مكان الضربة، وقد تم تدميره بالكامل".